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"Українська команда" до Великодня проводить великий збір на дрони-літаки

Субота 04 травня 2024 21:14
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"Українська команда" до Великодня проводить великий збір на дрони-літаки Фото: "Українська команда" до Великодня проводить великий збір на дрони-літаки (facebook com)
Автор: Артем Горовенко

Волонтерський штаб "Українська команда" проводить терміновий збір на дрони-літаки для захисників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook волонтерів.

"Терміновий великодній збір на Великдень на великі дрони-літаки. Святкуючи в родинному колі, не забувайте про тих, завдяки кому це можливо. Долучайтеся", - йдеться у повідомленні волонтерського штабу.

Кожен ваш донат посилює наших захисників і береже їхні життя, наголошують в "Українській команді".

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Волонтери Дрони
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