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"Украинская команда" к Пасхе проводит большой сбор на дроны-самолеты

Суббота 04 мая 2024 21:14
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"Украинская команда" к Пасхе проводит большой сбор на дроны-самолеты Фото: "Украинская команда" к Пасхе проводит большой сбор на дроны-самолеты (facebook com)
Автор: Артем Горовенко

Волонтерский штаб "Украинская команда" проводит срочный сбор на дроны-самолеты для защитников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook волонтеров.

"Срочный пасхальный сбор на Пасху на большие дроны-самолеты. Празднуя в кругу семьи, не забывайте о тех, благодаря кому это возможно. Присоединяйтесь", - говорится в сообщении волонтерского штаба.

Каждый ваш донат усиливает наших защитников и бережет их жизнь, отмечают в "Украинской команде".

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