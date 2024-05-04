"Украинская команда" к Пасхе проводит большой сбор на дроны-самолеты
Фото: "Украинская команда" к Пасхе проводит большой сбор на дроны-самолеты (facebook com)
Волонтерский штаб "Украинская команда" проводит срочный сбор на дроны-самолеты для защитников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook волонтеров.
"Срочный пасхальный сбор на Пасху на большие дроны-самолеты. Празднуя в кругу семьи, не забывайте о тех, благодаря кому это возможно. Присоединяйтесь", - говорится в сообщении волонтерского штаба.
Каждый ваш донат усиливает наших защитников и бережет их жизнь, отмечают в "Украинской команде".
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