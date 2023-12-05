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"Українська команда": великий збір на набори для обігріву бійців триває

Фото: "Українська команда" нагадала, що великий збір на набори для обігріву бійців триває (facebook com)
Автор: Сергей Новиков

Волонтерський штаб "Українська команда" отримав частину індивідуальних наборів для обігріву бійців, на які донатили українці. Але потрібно більше наборів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook волонтерів.

"Сьогодні - день волонтера. Це день усіх, хто своєю працею та донатами допомагають наближати Перемогу. Завдяки вашій підтримці ми отримали велику партію "теплих наборів". Хімічна грілка, сухий душ та антибактеріальна присипка, які дуже потрібні бійцям. Вже незабаром вони поїдуть на передову", - повідомив волонтер команди Орест Криштафович.

Загалом потрібно забезпечити наборами для обігріву 50 тисяч захисників. Збір триває, наголошують у волонтерському штабі.  

"Потрібно ще піднатиснути. В окопах вже холодно. Маємо зібрати 7 мільйонів гривень. 140 гривень - один зігрітий боєць. 4200 - зігрітий цілий взвод. Зігрій своїх, щоб вороги палали", - закликають волонтери.

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