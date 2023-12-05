"Українська команда": великий збір на набори для обігріву бійців триває

"Сьогодні - день волонтера. Це день усіх, хто своєю працею та донатами допомагають наближати Перемогу. Завдяки вашій підтримці ми отримали велику партію "теплих наборів". Хімічна грілка, сухий душ та антибактеріальна присипка, які дуже потрібні бійцям. Вже незабаром вони поїдуть на передову", - повідомив волонтер команди Орест Криштафович.

Загалом потрібно забезпечити наборами для обігріву 50 тисяч захисників. Збір триває, наголошують у волонтерському штабі.

"Потрібно ще піднатиснути. В окопах вже холодно. Маємо зібрати 7 мільйонів гривень. 140 гривень - один зігрітий боєць. 4200 - зігрітий цілий взвод. Зігрій своїх, щоб вороги палали", - закликають волонтери.

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