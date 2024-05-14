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"Українська команда" терміново передала захисникам Вовчанська велику партію дронів

Вівторок 14 травня 2024 18:02
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"Українська команда" терміново передала захисникам Вовчанська велику партію дронів Фото: обстріл Вовчанська (скріншот з відео Суспільного)
Автор: Артем Горовенко

Волонтерський штаб "Українська команда" передав захисникам Вовчанська термінову допомогу - велику партію дронів. Волонтери також звернулися до інших організацій допомогти захисникам на Харківському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook волонтерів.

"Сьогодні вся увага прикута до Вовчанська. Там пекло, і нашим хлопцям терміново потрібна підтримка. "Українська команда" терміново передала партію дронів та системи Starlink 57 бригаді. Її бійці воювали в Бахмуті, тримали Куп’янський напрямок, а зараз захищають Вовчанськ", - заявив керівник "Української команди" Артур Палатний.

Волонтери закликали інші організації також допомогти захисникам Харківщини.

"Закликаємо інші волонтерські організації і бізнес терміново мобілізувати свої можливості і ресурси для допомоги захисникам на Харківському напрямку", - заявили волонтери.

Раніше "Українська команда" передала велику партію дронів-літаків 72 окремій механізованій бригаді ім. Чорних Запорожців, які воюють на Сході України.

Також волонтери привезли великі дрони, на які донатили українці, на передову батальйону "Свобода" 4 бригади оперативного призначення "Рубіж" НГУ.

Військові злочини РФ у Харківській області

Нагадаємо, минулого тижня росіяни продовжують наступ у Харківській області. Вони задіяли десятки тисяч солдатів для прориву кордону.

Учора, 13 травня, Харківська обласна прокуратура повідомила про те, що росіяни під Вовчанськом утримують у підвалі мирних жителів. Про це вдалося дізнатися від очевидців, які зуміли втекти звідти.

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Вовчанськ Волонтери
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