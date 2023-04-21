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"Українська команда" та Кличко передали 204-му батальйону ТРО броньовик

Фото: "Українська команда" та Кличко передали 204-му батальйону ТРО броньовик (facebook com)
Автор: Олександр Мороз

Володимир Кличко та волонтери "Української команди" передали бійцям 204-го Окремого батальйону територіальної оборони міста Києва броньовик.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника волонтерського штабу Артура Палатного у Facebook.

"Волонтери "Української команди" разом з Володимиром Кличко приїхали в розташування 204-го батальйону київської тероборони з подарунками. Привезли новий броньовик "Кобра". Він вміщує 10 осіб і здатен захистити бійців від автоматних черг, мін та засідок", - заявив Палатний.

Про такий броньовик просили бійці 204-го батальйону, коли волонтери "Української команди" та Володимир Кличко привозили їм розвідувальні дрони.

"Цей броньовик зроблений в Україні. Це ми, українці, робимо це. І робимо швидко. І, до речі, в цьому авто дуже багато класних речей", - зазначив Кличко.

Також він передав бійцям розвідувальні безпілотники і подякував "Українській команді" за спільну роботу.

"Ми не одні. Вільний світ знає, що ми тут, в Україні, боремось не тільки за наше життя і нашу свободу, а також за їхню. І тому тільки разом. З "Українською командою". Це все спільна робота. І вам подяка, Артуре Леонідовичу, що змотивували", - заявив Володимир Кличко.

Керівник "Української команди" Артур Палатний наголосив, що "Українська команда" і надалі допомагатиме українським захисникам.

"Хочу побажати від "Української команди", від всіх киян, від всіх українців: залишайтесь живими та здоровими. А "Українська команда" і надалі допомагатиме нашим бійцям. Разом ми обов’язково переможемо", - наголосив Палатний.

Раніше "Українська команда" і Володимир Кличко передали бійцям 204-го Окремого батальйону територіальної оборони міста Києва 10 безпілотників, а 18-й Окремій бригаді армійської авіації імені Ігоря Сікорського - шоломи для пілотів.

Також волонтери передали на передову вже декілька десятків дронів-камікадзе.

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