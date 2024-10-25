"Українська команда" розпочинає великий збір "Тепло на фронт"

Волонтерський штаб "Українська команда" оголосив великий збір "Тепло на фронт" та запрошує донатити на індивідуальні набори для воїнів на передовій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook "Української команди".

"Друзі! Невдовзі надворі буде дуже холодно. Опалювальний сезон розпочався. І хоч в окопах у наших бійців батарей немає, ми можемо з вами їх зігріти. «Українська команда» оголошує щорічний збір «Тепло на фронт». За два роки війни ми з вами вже зігріли понад 70 тисяч захисників. Цьогоріч збираємо на індивідуальні набори для воїнів", - йдеться у повідомленні "Української команди".

В кожному наборі будуть грілки для тіла, сухий душ та антибактеріальна присипка. Вартість одного такого набору – 100 гривень, повідомляють волонтери.

"Донать 100 грн та зігрій одного бійця. Три тисячі гривень - зігрій взвод. 10 тисяч гривень – цілу роту. Або донать, скільки забажаєш. Увімкни опалення захисникам! Зігрій своїх, щоб вороги палали!", - закликає "Українська команда".

Долучитися до збору можна за реквізитами: "Приватбанк", "Монобанк", UAPay, повні реквізити.