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"Українська команда" розпочинає великий збір "Тепло на фронт"

П'ятниця 25 жовтня 2024 14:44
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"Українська команда" розпочинає великий збір "Тепло на фронт" Фото: "Українська команда" розпочинає великий збір "Тепло на фронт" (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Волонтерський штаб "Українська команда" оголосив великий збір "Тепло на фронт" та запрошує донатити на індивідуальні набори для воїнів на передовій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook "Української команди".

"Друзі! Невдовзі надворі буде дуже холодно. Опалювальний сезон розпочався. І хоч в окопах у наших бійців батарей немає, ми можемо з вами їх зігріти. «Українська команда» оголошує щорічний збір «Тепло на фронт». За два роки війни ми з вами вже зігріли понад 70 тисяч захисників. Цьогоріч збираємо на індивідуальні набори для воїнів", - йдеться у повідомленні "Української команди".

В кожному наборі будуть грілки для тіла, сухий душ та антибактеріальна присипка. Вартість одного такого набору – 100 гривень, повідомляють волонтери.

"Донать 100 грн та зігрій одного бійця. Три тисячі гривень - зігрій взвод. 10 тисяч гривень – цілу роту. Або донать, скільки забажаєш. Увімкни опалення захисникам! Зігрій своїх, щоб вороги палали!", - закликає "Українська команда".

Долучитися до збору можна за реквізитами: "Приватбанк", "Монобанк", UAPay, повні реквізити.

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