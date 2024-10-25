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"Украинская команда" начинает большой сбор "Тепло на фронт"

Пятница 25 октября 2024 14:44
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"Украинская команда" начинает большой сбор "Тепло на фронт" Фото: "Украинская команда" начинает большой сбор "Тепло на фронт" (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Волонтерский штаб "Украинская команда" объявил большой сбор "Тепло на фронт" и приглашает донатить на индивидуальный набор для воинов на передовой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook "Украинской команды".

"Друзья! Скоро на улице будет очень холодно. Отопительный сезон начался. И хотя в окопах у наших бойцов батарей нет, мы можем с вами их согреть. "Украинская команда" объявляет ежегодный сбор "Тепло на фронт". За два года войны мы с вами уже согрели более 70 тысяч защитников. В этом году собираем на индивидуальные наборы для воинов", - говорится в сообщении "Украинской команды".

В каждом наборе будут грелки для тела, сухой душ и антибактериальная присыпка. Стоимость одного такого набора – 100 гривен, сообщают волонтеры.

"Додать 100 грн и согрей одного бойца. Три тысячи гривен – согрей взвод. 10 тысяч гривен – целую роту. Или донать, сколько пожелаешь. Включи отопление защитникам! Согрей своих, чтобы враги пылали!", – призывает "Украинская команда".

Приобщиться к сбору можно по реквизитам: "Приватбанк", "Монобанк", UAPay, полные реквизиты.

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