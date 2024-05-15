"Українська команда" проводить терміновий збір на дрони для Харківської області
"Українська команда" негайно збирає на безпілотники, щоб підсилити захисників на фронті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook волонтерів.
"Зараз надзвичайно важка ситуація по всій лінії фронту. Окупанти тиснуть в районі Вовчанська, на Краматорському та Покровському напрямках. Є загроза наступу на Суми. "Українська команда" вже відправила велику партію FPV-дронів на Вовчанський напрямок, щоб підсилити наших хлопців. Але нашим захисникам потрібно ще більше безпілотників! І дуже терміново! Наш збір продовжується", - йдеться у повідомленні волонтерського штабу.
Волонтери закликають терміново підтримати захисників донатами. За їх словами, кожен донат – це мінус ворожа "беха", ворожий танк, жива сила противника.
"Не зволікайте, долучайтеся! І таких пташок полетить дуже багато на голови окупантів!" - наголошують волонтери.
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