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"Українська команда" проводить терміновий збір на дрони для Харківської області

Середа 15 травня 2024 14:55
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"Українська команда" проводить терміновий збір на дрони для Харківської області Фото: "Українська команда" проводить терміновий збір на дрони (скріншот з відео)
Автор: Олександр Мороз

"Українська команда" негайно збирає на безпілотники, щоб підсилити захисників на фронті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook волонтерів.

"Зараз надзвичайно важка ситуація по всій лінії фронту. Окупанти тиснуть в районі Вовчанська, на Краматорському та Покровському напрямках. Є загроза наступу на Суми. "Українська команда" вже відправила велику партію FPV-дронів на Вовчанський напрямок, щоб підсилити наших хлопців. Але нашим захисникам потрібно ще більше безпілотників! І дуже терміново! Наш збір продовжується", - йдеться у повідомленні волонтерського штабу.

Волонтери закликають терміново підтримати захисників донатами. За їх словами, кожен донат – це мінус ворожа "беха", ворожий танк, жива сила противника.

"Не зволікайте, долучайтеся! І таких пташок полетить дуже багато на голови окупантів!" - наголошують волонтери.

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Вовчанськ Харків Дрони
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