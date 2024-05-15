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"Украинская команда" проводит срочный сбор на дроны для Харьковской области

Среда 15 мая 2024 14:55
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"Украинская команда" проводит срочный сбор на дроны для Харьковской области Фото: "Украинская команда" проводит срочный сбор на дроны (скриншот с видео)
Автор: Александр Мороз

"Украинская команда" немедленно собирает на беспилотники, чтобы усилить защитников на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook волонтеров.

"Сейчас чрезвычайно тяжелая ситуация по всей линии фронта. Оккупанты давят в районе Волчанска, на Краматорском и Покровском направлениях. Есть угроза наступления на Сумы. "Украинская команда" уже отправила большую партию FPV-дронов на Волчанское направление, чтобы усилить наших ребят. Но нашим защитникам нужно еще больше беспилотников! И очень срочно! Наш сбор продолжается", – говорится в сообщении волонтерского штаба.

Волонтеры призывают срочно поддержать защитников донатами. По их словам, каждый донат – это минус вражеская "беха", вражеский танк, живая сила противника.

"Не медлите, приобщайтесь! И таких птичек улетит очень много на головы окупантов!" - отмечают волонтеры.

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