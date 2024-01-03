"Українська команда" прискорює збір на хотпаки для бійців
Волонтерський штаб "Українська команда" прискорює збір на теплі набори для військових на передовій, щоб вони встигли їх отримати до настання морозів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook волонтерів.
"Разом з календарем змістились й хрещенські морози. За прогнозом, за пару днів - до мінус двадцяти. Наступного тижня - суцільні морози. Уявіть, як воно нашим захисникам в окопах. Маємо обігріти 50 тисяч наших хлопців та дівчат на передовій. Донать сьогодні на теплі набори для наших захисників, щоб наступного тижня доїхало", - йдеться у повідомленні волонтерського штабу.
В "Українській команді" зазначили, що вартість одного набору для обігріву бійців - 140 гривень.
"140 гривень - один зігрітий боєць. 4200 гривень - зігрітий цілий взвод. Зігрій своїх, щоб вороги палали", - закликали волонтери.
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