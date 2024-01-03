"Украинская команда" ускоряет сбор на хотпаки для бойцов
Волонтерский штаб "Украинская команда" ускоряет сбор на теплые наборы для военных на передовой, чтобы они успели их получить до морозов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook волонтеров.
"Вместе с календарем сместились и крещенские морозы. По прогнозу, за пару дней - до минус двадцати. На следующей неделе - сплошные морозы. Представьте, как оно нашим защитникам в окопах. Должны обогреть 50 тысяч наших ребят на передовой. Донать сегодня на тепле наборы для наших защитников, чтобы на следующей неделе доехали", - говорится в сообщении волонтерского штаба.
В "Украинской команде" отметили, что стоимость одного набора для обогрева бойцов – 140 гривен.
"140 гривен – один согретый боец. 4200 гривен – согрет целый взвод. Согрей своих, чтобы враги пылали", - призвали волонтеры.
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