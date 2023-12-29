"Українська команда" подякувала за донати: допомогли вже 274 тисячам військових та цивільних

З початку широкомасштабного вторгнення "Українська команда" доставила вже 1370 тонн допомоги, в першу чергу військовим. Волонтери подякували всім українцям, які донатами підтримують захисників та цивільних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook волонтерів.

"Сьогодні росія влаштувала черговий масовий терор проти українців. Але чим сильніше вона біснується, тим міцніше наше бажання помститися. І тим більше наша допомога захисникам. "Українська команда" щиро дякує всім українцям, які разом з нами підтримують хлопців на передовій", - йдеться у повідомленні.

Завдяки донатам українців за неповні два роки війни доставлено 1370 тонн вантажів на передову та мешканцям постраждалих регіонів. Понад 150 військових підрозділів отримали дрони, автівки, тепловізори, генератори, бандерпечі, ліки, набори для обігріву та багато іншого, що було придбано за донати українців. А громадяни, які постраждали від війни, отримали продукти, одяг та ліки, зазначають волонтери.

"Загалом ми з вами допомогли вже 274 тисячам військових та цивільних. Загальна вартість цієї допомоги становить 265 млн грн. Продовжуємо працювати! Разом до перемоги", - підкреслили волонтери.

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