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"Українська команда" передала захисникам великі дрони та обладнання до них

Фото: "Українська команда" передала захисникам великі дрони та обладнання до них (facebook com)
Автор: Сергій Новіков

Волонтерський штаб "Українська команда" передав велику партію дронів-літаків батальйону "Ахіллес" на Авдіївський напрямок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook волонтерів.

"Українська команда» збільшує партії дронів, які передає захисникам. А це значить, що ще більше безпілотників полетять на голови оркам. Велику партію дронів-літачків ми передали батальйону ударних безпілотників та авіакомплексів "Ахіллес" 92 окремої штурмової бригади", - йдеться у повідомленні.

У волонтерському штабі зазначають, що бійці батальйону з перших днів війни захищають Україну на Авдіївському напрямку.

"Разом з дронами ми з вами передали захисникам також катапульту та ретранслятор.  Щоб били далеко та точно. А це вони вміють добре", - зазначив керівник "Української команди" Артур Палатний.

 

Бійці "Ахіллесу" подякували всім, хто допоміг отримати дрони.

"Щиро дякуємо "Українській команді". Дякуємо кожному і кожній з вас. Друзі, разом з вами ми наближаємо перемогу", - заявив керівник батальйону "Ахіллес" Юрій Федоренко.

Раніше "Українська команда" привезла великі дрони-літаки на передову на Бахмутський напрямок. Безпілотники, на які збирали всі українці, отримали бійці батальйону "Свобода" 4 штурмової бригади "Рубіж" Нацгвардії України.

Як відомо, "Українська команда" продовжує збір на 200 великих дронів-літаків для захисників на передовій.

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