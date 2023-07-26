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"Українська команда" передала школам різних областей комп’ютерну техніку

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Середа 26 липня 2023 21:08
"Українська команда" передала школам різних областей комп’ютерну техніку Фото: "Українська команда" передала школам різних областей комп’ютерну техніку (facebook com)
Автор: Олександр Мороз

Волонтерський штаб "Українська команда" напередодні навчального року передав півсотні нетбуків 10 школам у різних регіонах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook "Української команди".

"Передали навчальним закладам п'яти областей комп’ютерну техніку. Це півсотні нетбуків Dell, які допомогли придбати наші французькі партнери з Doc4Ukraine. Ми дуже раді, що змогли виконати запити шкіл напередодні нового навчального року. Адже освіта наших дітей має бути пріоритетом навіть під час війни. Ці ноутбуки поїдуть в громади, які постраждали від тимчасової окупації, а також у школи, де навчаються діти з інвалідністю", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляють в "Українській команді", декілька ноутбуків призначені для школи села Миколаївка Сумської області, яке минулого року перебувало під тимчасовою окупацією. Ще з десяток ноутбуків - для Білопільського ліцею №1 та Хотінського ліцею. Ці населені пункти Сумщини також перебували під частковою окупацією, а зараз зазнають жорстоких обстрілів з боку рф, зазначають у волонтерському штабі.

Решту ноутбуків волонтери відправили у школи та інтернати для дітей з інвалідністю та особливими освітніми потребами. Зокрема, рівненській Школі профорієнтації Baby Sun для дітей з синдромом Дауна, Миргородській і Полтавській школам для дітей з порушеннями слуху та мовлення, Буковинському центру комплексної реабілітації "Особлива дитина" та іншим. Загалом ноутбуки отримають 10 освітніх закладів.

Раніше повідомлялося, що "Українська команда" передала майже 40 тонн продуктів харчування для переселенців, багатодітних родин, малозабезпечених українців, а також у медичні та освітні заклади різних регіонів.

Також повідомлялося, що з початку широкомасштабного вторгнення Росії "Українська команда" надала допомогу понад 200 тисячам військових та цивільних загальною вагою понад мільйон кілограмів та вартістю 200 мільйонів гривень.

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