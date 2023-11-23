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"Українська команда" передала розвідникам на Запорізький напрямок партію безпілотників

Фото: "Українська команда" передала розвідникам на Запорізький напрямок партію безпілотників (facebok com)
Автор: Олександр Мороз

Волонтерський штаб "Українська команда" передав партію ударних дронів розвідникам одного з підрозділів, які зараз захищають Україну на Запорізькому напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook волонтерів.

"Продовжуємо забезпечувати наших захисників ударними безпілотниками. Передали чергову партію дронів-камікадзе бійцям одного з підрозділів розвідки. Ці хлопці працюють переважно на "нулі" та виконують спеціальні завдання у ворожому тилу. Вони працюють тихо, але результати їх роботи завжди вибухові", - повідомив керівник "Української команди" Артур Палатний.

Бійці підрозділу з початку війни воювали на сході України, в тому числі в Бахмуті. Зараз вони виконують завдання на Запорізькому напрямку. Зокрема, були в Оріховів, Роботиному, Новопрокопівці.

Раніше повідомлялося, що "Українська команда" придбала для захисників на передовій близько 300 дронів-камікадзе та 10 наземних станцій керування безпілотниками. Кошти на них були зібрані під час дрон-марафону до Дня Незалежності.

Також повідомлялося, що волонтери передала 20 тонн гуманітарної допомоги родинам з дітьми та переселенцям. Зокрема, дитяче харчування, шоколад, інші продукти та одяг.

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волонтеридрони