"Українська команда" передала розвідникам партію дронів та тисячу обігрівчих наборів

Волонтерський штаб "Українська команда" передав розвідувально-диверсійному підрозділу ГУР "Kraken" партію дронів-камікадзе та набори для обігріву.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook волонтерів.
"Передали партію дронів-камікадзе та тисячу обігрівчих наборів підрозділу "Kraken" Головного управління розвідки. Цей розвідувально-диверсійний підрозділ був сформований у Харкові у перші дні широкомасштабного нападу росіян. Його бійці звільняли Харківську область, брали участь у боях за Соледар та Бахмут", - йдеться у повідомленні.
Як відзначив під час передачі допомоги керівник "Української команди" Артур Палатний, дрони допоможуть нашим захисникам наводити ще більше жаху на ворога, а теплі набори захистять від морозів.
Раніше повідомлялося, що "Українська команда" зібрала обігрівчі набори для 50 тисяч захисників на передовій.
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