"Українська команда" передала розвідникам ГУР дрони-камікадзе

Волонтерський штаб "Українська команда" в День Збройних сил України передав розвідникам Головного управління розвідки чергову партію дронів-камікадзе, а також індивідуальні набори для обігріву.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook волонтерів.

"Сьогодні - День Збройних сил України. І разом з ним вперше ми святкуємо Святого Миколая. "Українська команда" вітає наших захисників з їхнім святом і передає дуже необхідні їм речі. Розвідникам Головного управління розвідки передаємо партію дронів-камікадзе та "теплі набори", - йдеться у повідомленні.

Волонтери зазначають, що дрони допоможуть розвідникам краще виконувати бойові завдання.

"Ці хлопці бачать ворога першими та завжди там, де гаряче. Впевнений, наші дрони допоможуть їм ефективно утилізувати окупантів та їхню техніку", - наголосив керівник штабу Артур Палатний.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що волонтери "Української команди" привезли на передову дрони-камікадзе бійцям на Лиманському та Бахмутському напрямках.

Також повідомлялося, що волонтери передали декілька партій дронів-камікадзе розвідникам ГУР та розвідникам одного з військових підрозділів на Запорізький напрямок.