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"Украинская команда" передала разведчикам ГУР дроны-камикадзе

Среда 06 декабря 2023 19:19
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"Украинская команда" передала разведчикам ГУР дроны-камикадзе Фото: "Украинская команда" передала разведчикам ГУР дроны-камикадзе (facebook com)
Автор: Сергей Новиков

Волонтерский штаб "Украинская команда" в День Вооруженных сил Украины передал разведчикам Главного управления разведки очередную партию дронов-камикадзе, а также индивидуальные наборы для обогрева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook волонтеров.

"Сегодня - День Вооруженных сил Украины. И вместе с ним впервые мы празднуем Святого Николая. "Украинская команда" поздравляет наших защитников с их праздником и передает очень необходимые им вещи. Разведчикам Главного управления разведки передаем партию дронов-камикадзе и "теплые наборы", - говорится в сообщении.

Волонтеры отмечают, что дроны помогут разведчикам лучше выполнять боевые задания.

"Эти ребята видят врага первыми и всегда там, где горячо. Уверен, наши дроны помогут им эффективно утилизировать оккупантов и их технику", - подчеркнул руководитель штаба Артур Палатный.

Напомним, ранее сообщалось, что волонтеры "Украинской команды" привезли на передовую дроны-камикадзе бойцам на Лиманском и Бахмутском направлениях.

Также сообщалось, что волонтеры передали несколько партий дронов-камикадзе разведчикам ГУР и разведчикам одного из военных подразделений на Запорожское направление.

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волонтери дрони
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