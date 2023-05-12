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"Українська команда" передала на передову колеса для військових машин

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П'ятниця 12 травня 2023 18:31
"Українська команда" передала на передову колеса для військових машин Фото: "Українська команда" передала на передову колеса для військових машин (скрін facebook com)
Автор: Олександр Мороз

"Українська команда" забезпечила бійців 72-ї та 67-ї окремих механізованих бригад автомобільною гумою. Це дозволить повернути у стрій десятки пошкоджених військових машин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook волонтерського штабу.

Зокрема, 54 колеса різних розмірів ми передали 67-й окремій механізованій бригаді ДУК. 72-й ОМБр ім. Чорних Запорожців передали 10 одиниць дуже дефіцитної в Україні гуми для американських позашляховиків Hummer.

"Сподіваємось, ця підтримка дозволить нашим бійцям завжди "бути на колесах". Адже автівки на передовій допомагають виконувати бойові завдання і рятують життя", - наголосив керівник "Української команди" Артур Палатний.

Раніше повідомлялося, що "Українська команда" передала 72й ОМБр ім. Чорних Запорожців та 242-му батальйону 241-ї бригади розвідувальні дрони з приладами нічного бачення та системи Starlink.

Також волонтери передали бійцям 204-го Окремого батальйону територіальної оборони міста Києва партію дронів-камікадзе та провели для них навчання з керування безпілотниками.

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