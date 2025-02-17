"Українська команда" передала партію дронів групі "Гюрза" ГУР, - Палатний

"Передали чергову партію дронів групі "Гюрза" підрозділу "Кракен" ГУР МО. Ці хлопці завжди там, де найбільш гаряче. Вони брали участь у звільненні Київщини та Харківщини, захищали Бахмут і Часів Яр", - написав Артур Палатний.

Сьогодні бійці групи "Гюрза" б’ють ворога на Запорізькому напрямку, повідомив керівник "Української команди".

"Впевнений, що завдяки нашим дронам розвідники "Гюрзи" знатимуть про ворога все. І зможуть нищити орків ще більш ефективно", - підкреслив Палатний.

Раніше повідомлялося, що "Українська команда" передала великі партії дронів підрозділу ССО "Рейнджер" на Курський напрямок та 72 бригаді імені Чорних Запорожців.

Також повідомлялося, що від початку повномасштабного вторгнення "Українська команда" відправила на передову понад 80 тисяч індивідуальних зігріваючих наборів. Це майже 20 бригад.