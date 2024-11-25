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"Українська команда" передала дрони підрозділу "Рейнджер", що виконує завдання в тилу ворога

Понеділок 25 листопада 2024 12:01
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"Українська команда" передала дрони підрозділу "Рейнджер", що виконує завдання в тилу ворога Фото: "Українська команда" передала дрони підрозділу "Рейнджер" (прес-служба фонду)
Автор: Юлія Бойко

Нещодавно сформований за стандартами НАТО підрозділ "Рейнджер" отримав партію FPV-дронів від "Української команди" для виконання бойових завдань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook волонтерського штабу.

"Українська команда" допомагає оснащувати нові військові підрозділи, створені вже під час повномасштабної війни за стандартами НАТО. Передали партію FPV-дронів 6 окремому підрозділу "Рейнджер" Сил спеціальних операцій", - йдеться у повідомленні.

Волонтери зазначають, що підрозділ "Рейнджер" спеціалізується на розвідці та рейдах у тилу ворога.

"Це безстрашні та високо вмотивовані хлопці. Зараз вони б'ють ворога на Курському напрямку. Завдяки нашим дронам "рейнджери" зможуть ще краще виконувати бойові завдання", - зазначив керівник "Української команди" Артур Палатний.

Раніше повідомлялося, що "Українська команда" за 1000 днів повномасштабного вторгнення передала на передову понад 2500 FPV-дронів, більше 200 літаків-камікадзе, а також майже 150 "Мавіків" та мультикоптерів.

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