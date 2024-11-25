ua en ru
Пн, 25 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

"Украинская команда" передала дроны подразделению "Рейнджер", что воюет в тылу врага

Понедельник 25 ноября 2024 12:01
UA EN RU
"Украинская команда" передала дроны подразделению "Рейнджер", что воюет в тылу врага Фото: "Украинская команда" передала дроны подразделения "Рейнджер" (пресс-служба фонда)
Автор: Юлия Бойко

Недавно сформированное по стандартам НАТО подразделение "Рейнджер" получило партию FPV-дронов от "Украинской команды" для выполнения боевых задач.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook волонтерского штаба.

"Украинская команда" помогает оснащать новые военные подразделения, созданные уже во время полномасштабной войны по стандартам НАТО. Передали партию FPV-дронов 6 отдельному подразделению "Рейнджер" Сил специальных операций", - говорится в сообщении.

Волонтеры отмечают, что подразделение "Рейнджер" специализируется на разведке и рейдах в тылу врага.

"Это бесстрашные и высоко мотивированные ребята. Сейчас они бьют врага на Курском направлении. Благодаря нашим дронам "рейнджеры" смогут еще лучше выполнять боевые задания", - отметил руководитель "Украинской команды" Артур Палатный.

Ранее сообщалось, что "Украинская команда" за 1000 дней полномасштабного вторжения передала на передовую более 2500 FPV-дронов, более 200 самолетов-камикадзе, а также около 150 "Мавиков" и мультикоптеров.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Силы специальных операций Дрони
NEWS
Стало известно, когда Трамп может подготовить план завершения войны в Украине
Стало известно, когда Трамп может подготовить план завершения войны в Украине
DAILY
План, которого нет. Что Трамп думает о войне в Украине и к чему готовятся у Зеленского
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина План, которого нет. Что Трамп думает о войне в Украине и к чему готовятся у Зеленского