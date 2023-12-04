"Українська команда" передала дрони-камікадзе на передову

Волонтери "Української команди" побували на передових позиціях захисників на Лиманському та Бахмутському напрямках і привезли бійцям дрони-камікадзе та інші необхідні речі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook волонтерів.

"Щойно повернулися зі сходу України. Побували на передових позиціях наших бійців на Лиманському та Бахмутському напрямках. Привезли дуже потрібні дрони-камікадзе та станцію керування безпілотниками добровольчому стрілецькому батальйону "Карпатська Січ" імені Олега Куцина. Ще одну партію дронів та станцію керування привезли на позиції легендарного батальйону "Свобода" Нацгвардії. Також привезли "свободівцям" автомобіль багі, який допоможе їм долати бездоріжжя", - заявив керівник "Української команди" Артур Палатний.

Волонтери також зазначили, що бійці "Карпатської Січі" захищали Київ, звільняли Київщину та Харківщину, а зараз перемістилися на інший гарячий напрямок.

Також волонтери повідомили, що заступником командира батальйону "Свобода" служить заступник голови КМДА Андрій Крищенко.

"Українська команда" подякувала бійцям за їхню мужність і щоденний героїзм. А також подякували українцям, які донатили на дрони.

Раніше повідомлялося, що під час дрон-марафону "Українська команда" зібрала кошти майже на 300 ударних безпілотників та 10 наземних станцій керування дронами.

Також повідомлялося, що «Українська команда» оголосила збір на індивідуальні набори для обігріву 50 тисяч бійців на передовій.