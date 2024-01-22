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"Українська команда" передала десантникам понад тисячу обігрівчих наборів

Фото: "Українська команда" передала десантникам понад тисячу обігрівчих наборів (facebook com)
Автор: Олександр Мороз

Волонтерський штаб "Українська команда" передав партію зігріваючих наборів бійцям 46 окремої аеромобільної бригади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook волонтерів.

"Передали понад тисячу зігріваючих наборів 46 аеромобільній бригаді Десантно-штурмових військ. Це наші герої-штурмовики, які звільняли від окупантів правобережну Херсонщину, били росіян у Бахмуті та Соледарі, на Мелітопольському напрямку, а зараз тримають Мар’їнку", - йдеться у повідомленні.

Керівник "Української команди" Артур Палатний зазначив, що десантники завжди на передньому краї.

"Нехай теплі набори, які ми зібрали завдяки вашим донатам, захистять їх від холоду та наповнять енергією помсти", - наголосив Артур Палатний під час передачі допомоги.

Раніше повідомлялося, що "Українська команда" зібрала та передає на фронт 50 тисяч обігрівчих наборів для захисників на передовій.

Також повідомлялося, що "Українська команда" з початку широкомасштабного вторгнення росіян надала допомогу понад 150 військовим підрозділам.

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