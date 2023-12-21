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"Українська команда" передала чергову партію хотпаків на передову

Фото: "Українська команда" передала чергову партію хотпаків на передову (facebook com)
Автор: Олександр Мороз

Партія хотпаків, які передав волонтерський штаб "Української команди", доїхав до передової. Збір "Тепло на фронт" ще триває.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook волонтерів.

"Хотпаки доїхали до передової. Наші захисники передають вітання та подяку всім, хто донатив на "теплі набори". Збір "Тепло на фронт" триває. Мета - 50 тисяч наборів для обігріву. В кожному - хімічні грілки, сухий душ та антибактеріальна присипка. Прості речі, які дуже потрібні хлопцям в окопі. 140 гривень - один зігрітий боєць. 4200 гривень - зігрітий взвод", - йдеться у повідомленні волонтерів.

Наразі зібрано половину необхідної суми, повідомляють волонтери.

"Завдяки вам ми вже зібрали понад 3,5 мільйони гривень. Але маємо зібрати ще майже стільки ж. Долучайтеся", - закликає "Українська команда".

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