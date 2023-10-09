"Українська команда" передала черговий позашляховик для бійців Третьої штурмової

Волонтери "Української команди" передали позашляховик Mitsubishi Pajero бійцям 3-ї ОШБр, які зараз знищують ворога під Бахмутом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook волонтерського штабу.

"Українська команда" постійно допомагає нашим героям. Дронами, іншим обладнанням, медикаментами, автомобілями. Позашляховик Mitsubishi Pajero одразу вирушив на передову. Впевнений: він полегшить виконання бойових задач і збереже життя нашим героям", - заявив керівник штабу Артур Палатний.

Волонтери також зазначили, що Третя штурмова бригада, колишній полк спецпризначення "Азов", була створена в Києві у перші дні широкомасштабного російського вторгнення. Вона звільняла від окупантів Київську область та Херсон. Нещодавно звільнила Андріївку. А зараз дуже переконливо б’є ворога під Бахмутом.

Раніше повідомлялося, що волонтери "Української команди" проїхали понад 200 км вздовж лінії фронту, щоб розвезти допомогу 6 батальйонам та бригадам.

Також повідомлялося, що "Українська команда" передала велику партію дронів-камікадзе розвідникам ГУР.