ua en ru
Пн, 09 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Украинская команда" передала очередной внедорожник для бойцов Третьей штурмовой

Понедельник 09 октября 2023 14:32
UA EN RU
"Украинская команда" передала очередной внедорожник для бойцов Третьей штурмовой Фото: "Украинская команда" передала очередной внедорожник для бойцов Третьей штурмовой (facebook com)
Автор: Сергей Новиков

Волонтеры "Украинской команды" передали внедорожник Mitsubishi Pajero бойцам 3-й ОШБр, которые сейчас уничтожают врага под Бахмутом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook волонтерского штаба.

"Украинская команда постоянно помогает нашим героям. Дронами, другим оборудованием, медикаментами, автомобилями. Внедорожник Mitsubishi Pajero сразу отправился на передовую. Уверен: он облегчит выполнение боевых задач и сохранит жизнь нашим героям", - заявил руководитель штаба Артур Палатный.

Волонтеры также отметили, что Третья штурмовая бригада, бывший полк спецназначения "Азов", была создана в Киеве в первые дни широкомасштабного российского вторжения. Она освобождала от оккупантов Киевскую область и Херсон. Недавно освободила Андреевку. Сейчас убедительно бьет врага под Бахмутом.

Ранее сообщалось, что волонтеры "Украинской команды" проехали более 200 км вдоль линии фронта, чтобы развезти помощь 6 батальонам и бригадам.

Также сообщалось, что "Украинская команда" передала большую партию дронов-камикадзе разведчикам ГУР.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
волонтери Вооруженные силы Украины
NEWS
Кулеба о предложениях по территориальным уступкам РФ: даже не думайте об этом
Кулеба о предложениях по территориальным уступкам РФ: даже не думайте об этом
DAILY
Сбитые "генералы Путина". Как Кремль теряет топ-командиров в войне против Украины
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Сбитые "генералы Путина". Как Кремль теряет топ-командиров в войне против Украины