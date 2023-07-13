"Українська команда" передала 72-й ОМБр чергову партію дронів

"Вже понад 500 днів Україна відстоює свою незалежність і право залишатися вільною демократичною державою. На передовій і в тилу чинимо спротив намаганням агресора загнати нас під путінську диктатуру. Наші героїчні захисники йдуть у контрнаступ і все активніше женуть ворога з нашої землі. І ми маємо також збільшити допомогу тим, хто виконує найважчу роботу - на передовій", - йдеться у повідомленні.

Волонтери зазначили, що ці дрони можна використовувати і для розвідки, і для знищення ворога.

"На запит 72-ї бригади імені Чорних Запорожців "Українська команда" передає ще одну партію безпілотників нашим захисникам. Під час нашого контрнаступу це дуже важлива зброя, яка рятує життя і допомагає нищити ворога. Ці дрони допоможуть нашим хлопцям вести розвідку та коригувати вогонь. А завдяки системі скиду ще й влучно доставлять розплату оркам", - наголосили у волонтерському штабі.

Раніше "Українська команда" передала 72-й ОМБр ім. Чорних Запорожців партію дронів, позашляховик Mitsubishi, дуже дефіцитну в Україні гуму для позашляховиків Hummer та інші потрібні речі.

Також повідомлялося, що після підриву росіянами Каховської ГЕС "Українська команда" передала херсонцям 20 тонн гуманітарної допомоги. Загалом за час війни передала військовим підрозділам та цивільним українцям, що постраждали від війни, більш ніж 1000 тонн допомоги на суму понад 200 млн грн.