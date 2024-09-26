"Українська команда" передала 3 штурмовій бригаді партію літаків-камікадзе

"Ще одна партія великих дронів, на які ви донатили, поїхала на Харківський напрямок до бійців 3 штурмової. Ці хлопці завжди там, де складно. Вони захищали Київ, вели бої у Бахмуті та Авдіївці. Вони добре вміють нищити орків. А наші дрони-літаки допоможуть їм робити це ще більш ефективно", - йдеться у повідомленні.

Волонтери подякували всім, хто донатив на дрони.

"Завдяки вашим донатам вже понад 200 літаків-камікадзе відправились на передову", - повідомив під час передачі літаків-камікадзе керівник "Української команди" Артур Палатний.

Раніше повідомлялося, що "Українська команда" передала партію великих дронів-камікадзе 93 окремій механізованій бригаді "Холодний Яр".

Також "Українська команда" передала партію FPV-дронів бійцям спецпідрозділу "Кракен" ГУР МО.