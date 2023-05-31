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"Українська команда" оголосила терміновий збір для захисників на передовій: як долучитись

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Середа 31 травня 2023 15:13
"Українська команда" оголосила терміновий збір для захисників на передовій: як долучитись Фото: "Українська команда" терміново збирає на засоби від комарів для захисників на передовій (facebook com)
Автор: Олександр Мороз

Волонтерський штаб "Українська команда" оголосила терміновий збір на засоби захисту від комарів та кліщів для захисників на передовій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення волонтерів у Facebook.

"З настанням тепла наші воїни на передовій зіткнулися із засиллям комарів та кліщів. Цьогоріч цих кровопивць багато, як ніколи. Напередодні нашого контрнаступу на передовій потрібні тисячі спреїв та аерозолів. Давайте разом захистимо наших захисників, щоб комарва та кліщі не заважали їм бити ворога", - закликають у волонтерському штабі.

Як зазначено у повідомленні, ціна питання захисту одного воїна - до 100 гривень.

"Чим більше зберемо - тим більше військових забезпечимо засобами проти кровопивць", - наголошують волонтери.

Долучитися можна за посиланнями:

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