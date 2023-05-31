"Украинская команда" объявила срочный сбор для защитников на передовой: как приобщиться
Волонтерский штаб "Украинская команда" объявил срочный сбор на средства защиты от комаров и клещей для защитников на передовой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение волонтеров в Facebook.
"С наступлением тепла наши воины на передовой столкнулись с засильем комаров и клещей. В этом году этих кровопийц много, как никогда. Накануне нашего контрнаступления на передовой нужны тысячи спреев и аэрозолей. Давайте вместе защитим наших защитников, чтобы комарва и клещи", - призывают в волонтерском штабе.
Как говорится в сообщении, цена вопроса защиты одного воина - до 100 гривен.
"Чем больше соберем - тем больше военных обеспечим средствами против кровопийц", - отмечают волонтеры.
Присоединиться можно по ссылкам:
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