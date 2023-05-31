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"Украинская команда" объявила срочный сбор для защитников на передовой: как приобщиться

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Среда 31 мая 2023 15:13
"Украинская команда" объявила срочный сбор для защитников на передовой: как приобщиться Фото: "Украинская команда" срочно собирает средства от комаров для защитников на передовой (facebook com)
Автор: Александр Мороз

Волонтерский штаб "Украинская команда" объявил срочный сбор на средства защиты от комаров и клещей для защитников на передовой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение волонтеров в Facebook.

"С наступлением тепла наши воины на передовой столкнулись с засильем комаров и клещей. В этом году этих кровопийц много, как никогда. Накануне нашего контрнаступления на передовой нужны тысячи спреев и аэрозолей. Давайте вместе защитим наших защитников, чтобы комарва и клещи", - призывают в волонтерском штабе.

Как говорится в сообщении, цена вопроса защиты одного воина - до 100 гривен.

"Чем больше соберем - тем больше военных обеспечим средствами против кровопийц", - отмечают волонтеры.

Присоединиться можно по ссылкам:

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