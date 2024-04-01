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Українська команда NaVi стала першим чемпіоном Counter-Strike 2

Фото: команда NaVi (twitter.com/pglesports)
Автор: Владислав Прийменко

Гравці української кіберспортивної команди Natus Vincere (скорочено NaVi) стали дворазовими володарями Major та першими чемпіонами по Counter-Strike 2.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на HLTV.

У фіналі "Народжені Перемагати" здолали FaZe.

Шлях до фіналу

Natus Vincere розпочали свій шлях із кваліфікації. У першому матчі здолали The Mongolz з рахунком 13:10. Далі виявилися сильнішими за G2 (13:11)

У двох останніх матчах NaVi програли командам Spirit та Cloud9 з однаковим рахунком 1:2. Це не завадило команді пройти далі.

У 1/4 фіналу турніру Natus Vinccere обіграли Eternal Fire з рахунком 2:0. У півфіналі здолали G2 із рахунком 2:1. У фіналі потрапили на FaZe , яких також виграли з рахунком 2:1.

Організатори турніру виклали момент тріумфу української команди

NaVi стали першими чемпіонами в історії з CS2.

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