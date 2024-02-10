UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Українська команда" з Кличко доставили захисникам дрони та броньований автомобіль

Фото6 "Українська команда" з Кличко доставили захисникам дрони та броньований автомобіль (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Волонтери "Української команд" разом з Володимиром Кличком привезли на передову дрони та броньовик "Кобра" для захисників Донбасу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook волонтерів.

130 FPV-дронів та квадрокоптерів Mavic-3 передали бійцям батальйону "Свобода",  28 бригаді Лицарів зимового походу та 72 бригаді Чорних Запорожців, повідомляє "Українська команда".

"Дрони - це збережені життя наших воїнів. Захисники кажуть, що наша допомога дуже допомагає нищити окупантів та їхню техніку", - зазначив керівник "Української команди" Артур Палатний.

Володимир Кличко пригнав на передову броньований автомобіль "Кобра" вартістю 250 тисяч доларів, який допомогли придбати міжнародні партнери.

 

Раніше повідомлялося, що "Українська команда" та Володимир Кличко доставили броньовик "Кобра" та партію дронів в розташування 204 батальйону київської тероборони.

Також повідомлялося, що "Українська команда" з початку повномасштабного вторгнення надала допомогу вже понад 150 військовим підрозділам.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили УкраїнидрониВіталий Кличко