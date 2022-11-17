"Українська команда" доставила у звільнений Херсон 30 тонн гуманітарної допомоги

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на сторінку волонтерів у Facebook .

"Сьогодні у Херсонській області - справжня гуманітарна криза. Волонтери "Української команди" одними з перших приїхали у Херсон для доставки так потрібного людям гуманітарного вантажу. Це медикаменти, які поїдуть у центральну лікарню. Це продукти харчування, в тому числі тривалого зберігання, а також хліб. Загалом 30 тонн", - повідомив волонтер команди Орест Криштафович.

Також велика частина вантажу призначена для українських військових, які звільняли Херсон, а зараз зачищають території області від залишків російських військ.

Як повідомлялося, "Українська команда" в межах всеукраїнської акції "Тепло на фронт" організувала збір коштів та забезпечила бандерпечами понад 10 тисяч воїнів на передовій.