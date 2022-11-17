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"Украинская команда" доставила в освобожденный Херсон 30 тонн гуманитарной помощи

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Четверг 17 ноября 2022 20:04
"Украинская команда" доставила в освобожденный Херсон 30 тонн гуманитарной помощи Фото: "Украинская команда" доставила в освобожденный Херсон 30 тонн гуманитарной помощи (Оленка Краснокутська/Facebook)
Автор: Артем Горовенко

Волонтеры "Украинской команды" привезли в деоккупированную Херсонскую область 30 тонн продуктов питания и медикаментов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу волонтеров в Facebook.

"Сегодня в Херсонской области - настоящий гуманитарный кризис. Волонтеры "Украинской команды" одними из первых приехали в Херсон для доставки нужного людям гуманитарного груза. Это медикаменты, которые поедут в центральную больницу. Это продукты питания, в том числе длительного хранения, а также хлеб. В общей сложности 30 тонн", - сообщил волонтер команды Орест Криштафович.

Также большая часть груза предназначена для украинских освобождающих Херсон военных, а сейчас зачищают территории области от остатков российских войск.

Как сообщалось, "Украинская команда" в рамках всеукраинской акции "Тепло на фронт" организовала сбор средств и снабдила бандерпечами более 10 тысяч воинов на передовой.

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