"Украинская команда" доставила в освобожденный Херсон 30 тонн гуманитарной помощи

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу волонтеров в Facebook .

"Сегодня в Херсонской области - настоящий гуманитарный кризис. Волонтеры "Украинской команды" одними из первых приехали в Херсон для доставки нужного людям гуманитарного груза. Это медикаменты, которые поедут в центральную больницу. Это продукты питания, в том числе длительного хранения, а также хлеб. В общей сложности 30 тонн", - сообщил волонтер команды Орест Криштафович.

Также большая часть груза предназначена для украинских освобождающих Херсон военных, а сейчас зачищают территории области от остатков российских войск.

Как сообщалось, "Украинская команда" в рамках всеукраинской акции "Тепло на фронт" организовала сбор средств и снабдила бандерпечами более 10 тысяч воинов на передовой.