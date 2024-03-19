"Українська команда" доставила на Бахмутський напрямок першу партію дронів-літаків

Волонтери "Української команди" доставили на Бахмутський напрямок FPV-дрони та першу партію великих дронів-літаків, на які збирають українці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook волонтерського штабу.

"З’їздили на передові позиції наших бійців на Бахмутському напрямку. Привезли дуже потрібну допомогу батальйону "Свобода" 4 штурмової бригади "Рубіж" Нацгвардії України. Квадроцикл, 50 FPV-дронів та 5 великих дронів-літаків, на які ми збираємо разом з вами", - повідомили волонтери.

У волонтерському штабі наголосили, що це перша партія великих дронів, передана захисникам.

"Це перша партія літачків, яку ми передали бійцям на передову. Далі буде! Вже завтра ці безпілотники полетять на голови оркам", - заявив керівник "Української команди" Артур Палатний.

Бійці батальйону "Свобода" обороняли Київщину, звільняли Ірпінь, Бучу та Гостомель. Брали участь у битвах за Рубіжне, Сєвєродонецьк та Лисичанськ. Захищали околиці Горлівки та Бахмут, зазначили у волонтерському штабі.

Раніше повідомлялося, що "Українська команда" разом з Володимиром Кличком доставили на Донбас велику партію дронів та квадрокоптерів, а також броньовик "Кобра". Допомогу отримали бійці 28 бригади Лицарів зимового походу, 72 бригади Чорних Запорожців та батальйону "Свобода".

Також "Українська команда" передала партію FPV-дронів роті ударних безпілотних авіакомплексів 47 бригади "Магура" на Авдіївський напрямок.