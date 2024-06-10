UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Українська формула миру повинна стати основою для припинення інших військових конфліктів, - Леонов

Фото: Українська формула миру повинна стати основою для припинення інших військових конфліктів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Швейцарія 15-16 червня прийматиме саміт, мета якого – створити широку міжнародну підтримку формули миру президента України Володимира Зеленського.

Про це заявив народний депутат Олексій Леонов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ.

"За потужної роботи нашого президента, дипломатичного корпусу та Офісу президента на чолі з Андрієм Єрмаком, за півтора роки Україні вдалося довести амбітну ініціативу до стадії практичного втілення. Запрошення на участь в Глобальному саміті миру були розіслані лідерам понад 160 країн світу", - зазначив Леонов.

За його словами, очікується, що за підсумками саміту буде складено план дій з виконання перших трьох пунктів формули миру. Йдеться про вільне судноплавство, ядерну та енергетичну безпеку, а також — обмін полоненими та повернення незаконно депортованих дітей.

"Окремо відзначу, що пункт про вільне судноплавство передбачає захист портової інфраструктури", - прокоментував Леонов. 

Він також додав, що на цьому саміті Україна зможе донести свою позицію до тих країн, які поки що не на нашому боці. Одночасно це дозволить суттєво знизити російський вплив на них. Гуманітарні рішення саміту зачіпають інтереси багатьох країн. Йдеться про продовольчу, енергетичну, ядерну безпеку та екологію. 

"Українська формула, як постійно наголошує наш президент, може стати універсальною основою для припинення інших військових конфліктів на планет", - зауважив Леонов.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News