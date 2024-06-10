Українська формула миру повинна стати основою для припинення інших військових конфліктів, - Леонов

"За потужної роботи нашого президента, дипломатичного корпусу та Офісу президента на чолі з Андрієм Єрмаком, за півтора роки Україні вдалося довести амбітну ініціативу до стадії практичного втілення. Запрошення на участь в Глобальному саміті миру були розіслані лідерам понад 160 країн світу", - зазначив Леонов.

За його словами, очікується, що за підсумками саміту буде складено план дій з виконання перших трьох пунктів формули миру. Йдеться про вільне судноплавство, ядерну та енергетичну безпеку, а також — обмін полоненими та повернення незаконно депортованих дітей.

"Окремо відзначу, що пункт про вільне судноплавство передбачає захист портової інфраструктури", - прокоментував Леонов.

Він також додав, що на цьому саміті Україна зможе донести свою позицію до тих країн, які поки що не на нашому боці. Одночасно це дозволить суттєво знизити російський вплив на них. Гуманітарні рішення саміту зачіпають інтереси багатьох країн. Йдеться про продовольчу, енергетичну, ядерну безпеку та екологію.

"Українська формула, як постійно наголошує наш президент, може стати універсальною основою для припинення інших військових конфліктів на планет", - зауважив Леонов.