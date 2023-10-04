Українська економіка продовжить зростати в 2024 році, - МВФ

Україна добре адаптується до умов війни після вторгнення Росії, і завдяки цьому зростання економіки продовжиться й наступного року.

Про це заявив заступник голови місії Міжнародного валютного фонду Натан Епштейн, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Епштейн сказав, що рушійною силою зростання української економіки є внутрішній попит і сильне приватне споживання.

"Економіка, безумовно, адаптується до умов війни, демонструючи надзвичайну стійкість, і ми очікуємо, що зростання продовжиться наступного року", - сказав він.

Зростання ВВП в Україні

У червні МВФ прогнозував зростання валового внутрішнього продукту України цього року в діапазоні від 1% до 3%.

Епштейн сказав, що він очікує, що зростання буде ближче до верхньої оцінки.

Робота МВФ з Україною

Нагадаємо, команда Міжнародного валютного фонду 1 жовтня розпочала зустріч із представниками влади України у Києві. До цього після початку війни місії працювали онлайн або з Відня.

Нагадаємо, що 31 березня МВФ схвалив чотирирічну програму розширеного фінансування для України на суму 15,6 млрд доларів. Програма складає частину пакету міжнародної підтримки із загальною вартістю 115 млрд доларів. Водночас влада України має реалізувати 19 структурних маяків для продовження фінансування.

У рамках програми МВФ виділив перший транш у розмірі 2,7 млрд доларів у квітні. Ще один транш у розмірі 890 млн доларів був виділений у червні. Наступний очікується восени після другого перегляду програми місією МВФ.

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