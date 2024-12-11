Українська авіакомпанія оголосила про відновлення регулярних польотів. Літатиме з Молдови

Компанія зазначила, що всі рейси будуть з Кишинева, оскільки через війну аеропорти України не працюють.

"І хоча зараз найбільше ми сумуємо за нашим Борисполем, розпочинаємо регулярні польоти не з нього. Проте, ми стаємо ближчими на крок до дому. І обов’язково повернемося в мирне небо першими", - йдеться в офіційному повідомленні.

У SkyUp Airlines заплановані маршрути до: Іспанії, Греції, Франції, Кіпру та Португалії.

Компанія також повідомила, що кошти пасажирів, які зберігалися на рахунках через скасовані рейси, залишаються дійсними і можуть бути використані для нових подорожей.

Зазначається, що квитки на рейси вже доступні на сайті.

Компанія SkyUp Airlines

SkyUp Airlines - це український авіаперевізник, який працює за гібридною моделлю, поєднуючи чартерні перевезення з регулярними лоукост-рейсами.

Компанія була заснована у грудні 2017 року, за ініціативи приватних інвесторів, без використання державних коштів. Її засновниками є Global Travel Holding LTD (Велика Британія) та ТОВ "ACS-Україна".

Вона офіційно розпочала діяльність 21 травня 2018 року, здійснивши перший рейс з Києва до Шарм-ель-Шейха.

SkyUp отримала сертифікати експлуатанта від Державіаслужби України та Європейської агенції безпеки авіації, що дозволяє їй виконувати польоти до країн ЄС та Європейської асоціації вільної торгівлі.

У перші роки діяльності авіакомпанія потрапила до рейтингу найдинамічніших перевізників Європи за версією The Anker Report.

Раніше ми повідомляли про те, що перший аеропорт в Україні можуть відкрити вже через два місяці - у січні 2025 року.