UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Українська IT-армія паралізувала роботу російських аеропортів

Фото: В Росії зупинилися великі аеропорти (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Українська ІТ-армія зупинила роботу великих аеропортів Росії. У пропагандистських ЗМІ заявляли про DDoS-атаку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

За словами Федорова, ІТ-армія зламала російську систему бронювання авіаквитків Leonardo.

Кібератака на сайт сталася 28 вересня. Тоді російські ЗМІ писали, що сталася DDoS-атака на сайт Leonardo. Пасажири не могли купити квитки, аеропорти – реєструвати пасажирів. Декілька рейсів було перенесено.

Системою користуються понад 60 авіакомпаній, зокрема великі компанії "Аерофлот", S7 Airlanes, а також лоукостери "Перемога". "Аврора", Red Wings, та білоруська компанія "Белавіа".

Українські кібератаки на російські сайти

З початку повномасштабної війни українські айтішники зламують сайти великих російських банків, а також держустанов. Зупиняли роботу сайти Міноборони Росії, Роскомнагляду та Росавіації. Великі та державні (пропагандистські) ЗМІ також припинили роботу через атаки "хакерів".

Також атака йде і на банківський сектор. Сбербанк, ВТБ та Альфа-банк повідомляли про збої в роботі сайтів та додатків.

Раніше, ми писали про запуск безкоштовного курсу з кіберзахисту для малого та середнього бізнесу в Україні. Його створило Міністерство цифрової трансформації разом з Google.

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяаеропортКібератакаВійна в Україні