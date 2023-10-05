Українська IT-армія паралізувала роботу російських аеропортів

За словами Федорова, ІТ-армія зламала російську систему бронювання авіаквитків Leonardo.

Кібератака на сайт сталася 28 вересня. Тоді російські ЗМІ писали, що сталася DDoS-атака на сайт Leonardo. Пасажири не могли купити квитки, аеропорти – реєструвати пасажирів. Декілька рейсів було перенесено.

Системою користуються понад 60 авіакомпаній, зокрема великі компанії "Аерофлот", S7 Airlanes, а також лоукостери "Перемога". "Аврора", Red Wings, та білоруська компанія "Белавіа".

Українські кібератаки на російські сайти

З початку повномасштабної війни українські айтішники зламують сайти великих російських банків, а також держустанов. Зупиняли роботу сайти Міноборони Росії, Роскомнагляду та Росавіації. Великі та державні (пропагандистські) ЗМІ також припинили роботу через атаки "хакерів".

Також атака йде і на банківський сектор. Сбербанк, ВТБ та Альфа-банк повідомляли про збої в роботі сайтів та додатків.

Раніше, ми писали про запуск безкоштовного курсу з кіберзахисту для малого та середнього бізнесу в Україні. Його створило Міністерство цифрової трансформації разом з Google.