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Україною шириться тривога. Загроза є і для Києва

Фото: в Україні оголошена тривога 11 травня (Юлія Червінська, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

По Україні поширюється повітряна тривога, зокрема її вже оголосили у Києві та області. Є загроза балістики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту тривог.

Спочатку тривогу оголосили у Вінницькій області (10:34), за нею - Київ та область. Наразі тривогу оголошено також у Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Сумській, Житомирській, Чернігівській, Миколаївській областях.

О 10:53 до списку "червоних" областей додалися Хмельницька, Тернопільська, Львівська та Волинська області.

Тривогу не оголошено лише у чотирьох регіонах - Одеська, Закарпатська, Івано-Франківська, Чернівецька області.

Зазначимо, що у Повітряних силах попередили про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошено повітряну тривогу.

Обстріли РФ по Україні

Російські війська після масштабного вторгнення РФ до України у лютому 2022 року постійно обстрілюють територію країни. Причому під час атак вони використовують як артилерію, КАБи, так і балістику, дрони-камікадзе та ракети інших типів.

Буквально 10 травня російські війська для атаки по Україні використали 10 дронів, а також ракети типу С-300/С-400. ППО вдалося збити усі безпілотники.

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Війна в Україні