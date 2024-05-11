Україною шириться тривога. Загроза є і для Києва

Спочатку тривогу оголосили у Вінницькій області (10:34), за нею - Київ та область. Наразі тривогу оголошено також у Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Сумській, Житомирській, Чернігівській, Миколаївській областях.

О 10:53 до списку "червоних" областей додалися Хмельницька, Тернопільська, Львівська та Волинська області.

Тривогу не оголошено лише у чотирьох регіонах - Одеська, Закарпатська, Івано-Франківська, Чернівецька області.

Зазначимо, що у Повітряних силах попередили про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошено повітряну тривогу.

Обстріли РФ по Україні

Російські війська після масштабного вторгнення РФ до України у лютому 2022 року постійно обстрілюють територію країни. Причому під час атак вони використовують як артилерію, КАБи, так і балістику, дрони-камікадзе та ракети інших типів.

Буквально 10 травня російські війська для атаки по Україні використали 10 дронів, а також ракети типу С-300/С-400. ППО вдалося збити усі безпілотники.