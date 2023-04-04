В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу. У Білорусі в небо підняли винищувач

У вівторок, 4 квітня, Україною поширюється масштабна повітряна тривога. Тим часом у Білорусі підняли у небо російський винищувач.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Масштабну повітряну тривогу було оголошено у всіх областях України починаючи з 12:38.

Нагадаємо, російські військові сьогодні вночі, 4 квітня, атакували Одеську область дронами-камікадзе. Внаслідок влучення по одному з підприємств виникла пожежа. Силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено 14 "шахедів".

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