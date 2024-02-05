Українки мають право на фінансову підтримку при вагітності та пологах: які документи потрібні
Цьогоріч десятки жінок в Україні стали мамами - держава пропонує підтримку кожній із них. Соціальна допомога передбачена при вагітності та пологах, народженні чи усиновленні дитини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство соціальної політики України.
Грошову підтримку також можуть отримати мами, які виховують дитину самі, багатодітні сім’ї, діти з інвалідністю і діти-сироти.
В міністерстві детально пояснили, хто може отримати допомогу при вагітності та пологах, якою вона є, куди по неї звертатися та які документи підготувати.
Допомогу при вагітності та пологах можуть отримати:
- студентки,
- військовослужбовиці,
- жінки, звільнені з роботи через ліквідацію організації чи установи,
- підприємиці,
- жінки, які не працюють.
Кожна з цих категорій жінок отримує різні виплати:
- студентки, аспірантки, докторантки, клінічні ординаторки - місячну стипендію,
- військовослужбовиці - 100% грошового забезпечення,
- звільнені з роботи у зв'язку з ліквідацією підприємства - 100% середньомісячного доходу,
- безробітні, але зареєстровані в центрі зайнятості - 100 % мінімальної допомоги з безробіття,
- жінки, які не працюють, і підприємиці - 25% місячного прожиткового мінімуму.
Допомогу при вагітності та пологах призначають органи соціального захисту населення за місцем проживання або - за місцем основної служби, якщо йдеться про жінок-військових, поліціянток, службовиць служб цивільного захисту.
Щоби отримати такий вид допомоги, треба подати паспорт, код платника податків (ІПН), довідку з банку про відкриття рахунку для отримання соціальних виплат.
Крім цього знадобляться:
- заява (форма доступна за посиланням),
- інформація про медичний висновок (номер запису в Реєстрі медичних висновків в категорії "Вагітність та пологи").
А також одна з цих довідок з:
- основного місця служби або навчання - якщо жінка служить або навчається;
- ліквідаційної комісії - якщо вона звільнена з роботи у зв’язку з ліквідацією підприємства;
- центру зайнятості - якщо жінка зареєстрована в центрі зайнятості як безробітна.
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