Украинки имеют право на финансовую поддержку при беременности и родах: какие документы нужны
В этом году десятки женщин в Украине стали мамами - государство предлагает поддержку каждой из них. Социальная помощь предусмотрена при беременности и родах, рождении или усыновлении ребенка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство социальной политики Украины.
Денежную поддержку могут получить мамы, которые воспитывают ребенка сами, многодетные семьи, дети с инвалидностью и дети-сироты.
В министерстве подробно объяснили, кто может получить пособие при беременности и родах, какой она есть, куда за ней обращаться и какие документы подготовить.
Помощь при беременности и родах могут получить:
- студентки,
- военнослужащие,
- женщины, уволенные с работы по ликвидации организации или учреждения,
- предприниматели,
- женщины, не работающие.
Каждая из этих категорий женщин получает разные выплаты:
- студентки, аспирантки, докторантки, клинические ординаторки - месячную стипендию,
- военнослужащие - 100% денежного довольствия,
- уволены с работы в связи с ликвидацией предприятия - 100% среднемесячного дохода,
- безработные, но зарегистрированные в центре занятости - 100% минимальной помощи по безработице,
- неработающие женщины и предприниматели - 25% месячного прожиточного минимума.
Помощь при беременности и родах назначают органы социальной защиты населения по месту жительства или - по месту основной службы, если речь идет о женщинах-военных, полицейских, служащих служб гражданской защиты.
Чтобы получить такой вид помощи, нужно предоставить паспорт, код налогоплательщика (ИНН), справку из банка об открытии счета для получения социальных выплат.
Кроме этого понадобятся:
- заявление (форма доступна по ссылке),
- информация о медицинском заключении (номер записи в Реестре медицинских заключений в категории "Беременность и роды").
А также одна из этих справок из:
- основного места службы или обучения – если женщина служит или учится;
- ликвидационной комиссии – если она уволена с работы в связи с ликвидацией предприятия;
- центра занятости – если женщина зарегистрирована в центре занятости как безработная.
Напомним, ранее мы писали, за какие обследования беременные в Украине не должны платить.
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