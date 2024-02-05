Украинки имеют право на финансовую поддержку при беременности и родах: какие документы нужны

В этом году десятки женщин в Украине стали мамами - государство предлагает поддержку каждой из них. Социальная помощь предусмотрена при беременности и родах, рождении или усыновлении ребенка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство социальной политики Украины .

Денежную поддержку могут получить мамы, которые воспитывают ребенка сами, многодетные семьи, дети с инвалидностью и дети-сироты.

В министерстве подробно объяснили, кто может получить пособие при беременности и родах, какой она есть, куда за ней обращаться и какие документы подготовить.

Помощь при беременности и родах могут получить:

студентки,

военнослужащие,

женщины, уволенные с работы по ликвидации организации или учреждения,

предприниматели,

женщины, не работающие.

Каждая из этих категорий женщин получает разные выплаты:

студентки, аспирантки, докторантки, клинические ординаторки - месячную стипендию,

военнослужащие - 100% денежного довольствия,

уволены с работы в связи с ликвидацией предприятия - 100% среднемесячного дохода,

безработные, но зарегистрированные в центре занятости - 100% минимальной помощи по безработице,

неработающие женщины и предприниматели - 25% месячного прожиточного минимума.

Помощь при беременности и родах назначают органы социальной защиты населения по месту жительства или - по месту основной службы, если речь идет о женщинах-военных, полицейских, служащих служб гражданской защиты.

Чтобы получить такой вид помощи, нужно предоставить паспорт, код налогоплательщика (ИНН), справку из банка об открытии счета для получения социальных выплат.

Кроме этого понадобятся:

заявление (форма доступна по ссылке),

информация о медицинском заключении (номер записи в Реестре медицинских заключений в категории "Беременность и роды").

А также одна из этих справок из: