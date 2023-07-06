Українки Калініна та Цуренко здобули синхронні перемоги на Вімблдоні-2023

Українські тенісистки Ангеліна Калініна та Леся Цуренко здобули перемоги на різних стадіях Вімблдонського турніру 2023 року. Перша пройшла в друге коло змагань, а друга – в третій раунд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків .

Вімблдон-2023, жінки, 1/64 фіналу

Бузас Манейро – Калініна – 0:2 (4:6, 3:6)

Вімблдон-2023, жінки, 1/32 фіналу

Сінякова – Цуренко – 0:2 (4:6, 1:6)

Калініна розпочала проти іспанки Бузас Манейро з брейку. Щоправда, суперниця відразу ж відповіла "взаємністю". Утім, перша ракетка України і в третьому геймі взяла подачу піренейки. Зав'язалася боротьба – Бузас Манейро зуміла вирівняти становище, але програла в кінцівці сету.

Рівна гра продовжилася і в другій партії. Опонентки зосередилися на власних подачах, тож на екваторі сету рахунок був рівним – 3:3. Ось тут Калініна і перехопила ініціативу остаточно. Вона двічі дотиснула іспанку на подачах Бузас Манейро та завоювала путівку в 1/32 фіналу.

Натомість Цуренко вже здолала цю стадію. Досвідчена українка в двох сетах розібралася з чешкою Сіняковою. Довго вони не запрягали, організувавши 6 брейків за перші 7 (!) геймів. Утім, вирішальне слово було за Цуренко, яка здобула очко за рахунку 5:4.

У другому ж сеті українська тенісистка почувалася розкутіше. Це дозволило їй швидко створити солідний гандикап (3:0), а після невеликої паузи остаточно взятися за долю зустрічі. Сінякова спромоглася взяти лише один гейм. Натомість Цуренко чекатиме на матч третього раунду проти румунки Богдан.