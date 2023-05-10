Українка Завацька пробилася в друге коло турніру ITF у Словаччині

Із перемоги в змаганнях Міжнародної тенісної федерації (ITF) у словацькій Трнаві стартувала Катаріна Завацька.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.
W100 Trnava, 1/16 фіналу
Шрамкова – Завацька – 0:2 (2:6, 2:6)
Українська тенісистка в двох сетах розібралася з господаркою кортів. Ребекка Шрамкова розпочала з гри на рівних. У перших чотирьох геймах суперниці зосередилися на власних подачах. Це знайшло відображення в цифрах на табло – 2:2.
Утім, Завацька зуміла доволі швидко захопити ініціативою. З двома брейками та впевненою грою на своїх подачах 23-річна українка закрила сет усього за 40 хвилин. Такий розвиток подій надав їй неабиякого імпульсу.
У другій партії Завацька взяла п'ять геймів поспіль. Зокрема, тричі вітчизняна тенісистка взяла гору на подачах словачки. Усе гаразд було і з подачами самої українки. Один із геймів вона взагалі виграла "під нуль". Проте, згодом трохи втратила концентрацію.
Завацька з трьох спроб не реалізувала матч-пойнт на власній подачі. Не пощастило їй і в наступному геймі (+1 нереалізований). Та все ж у восьмому геймі українська тенісистка таки дотиснула суперницю і пробилася в наступний раунд. Там суперницею стане японка Маї Хонтама.
До слова, раніше Костюк стала першою ракеткою України замість Калініної.
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