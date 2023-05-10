UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Українка Завацька пробилася в друге коло турніру ITF у Словаччині

Фото: Катаріна Завацька вийшла в 1/8 фіналу (facebook.com/UkrainianTennisFederation)
Автор: Антон Федорців

Із перемоги в змаганнях Міжнародної тенісної федерації (ITF) у словацькій Трнаві стартувала Катаріна Завацька.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

W100 Trnava, 1/16 фіналу

Шрамкова – Завацька – 0:2 (2:6, 2:6)

Українська тенісистка в двох сетах розібралася з господаркою кортів. Ребекка Шрамкова розпочала з гри на рівних. У перших чотирьох геймах суперниці зосередилися на власних подачах. Це знайшло відображення в цифрах на табло – 2:2.

Утім, Завацька зуміла доволі швидко захопити ініціативою. З двома брейками та впевненою грою на своїх подачах 23-річна українка закрила сет усього за 40 хвилин. Такий розвиток подій надав їй неабиякого імпульсу.

У другій партії Завацька взяла п'ять геймів поспіль. Зокрема, тричі вітчизняна тенісистка взяла гору на подачах словачки. Усе гаразд було і з подачами самої українки. Один із геймів вона взагалі виграла "під нуль". Проте, згодом трохи втратила концентрацію.

Завацька з трьох спроб не реалізувала матч-пойнт на власній подачі. Не пощастило їй і в наступному геймі (+1 нереалізований). Та все ж у восьмому геймі українська тенісистка таки дотиснула суперницю і пробилася в наступний раунд. Там суперницею стане японка Маї Хонтама.

До слова, раніше Костюк стала першою ракеткою України замість Калініної.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Теннис