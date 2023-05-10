Украинка Завацкая пробилась во второй круг турнира ITF в Словакии
С победы в соревнованиях Международной теннисной федерации (ITF) в словацкой Трнаве стартовала Катарина Завацкая.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.
W100 Trnava, 1/16 финала
Шрамкова – Завацкая – 0:2 (2:6, 2:6)
Украинская теннисистка в двух сетах разобралась с хозяйкой кортов. Ребекка Шрамкова начала с игры на равных. В первых четырех геймах соперницы сосредоточились на своих подачах. Это нашло отражение в цифрах на табло – 2:2.
Впрочем, Завацкая сумела достаточно быстро захватить инициативу. С двумя брейками и уверенной игрой на своих подачах 23-летняя украинка закрыла сет всего за 40 минут. Такое развитие событий придало ей серьезный импульс.
Во второй партии Завацкая взяла пять гейма подряд. В частности, трижды отечественная теннисистка выиграла на подачах словачки. Все было хорошо и с подачами самой украинки. В одном из геймов она вообще победила "под ноль". Однако со временем немного потеряла концентрацию.
Завацкая с трех попыток не реализовала матч-пойнт на собственной подаче. Не повезло ей и в следующем гейме (+1 нереализованный). И все же в восьмом гейме украинская теннисистка дожала соперницу и пробилась в следующий раунд. Там соперницей будет японка Маи Хонтама.
К слову, ранее Костюк стала первой ракеткой Украины вместо Калининой.
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