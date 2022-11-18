Українка Вікторія Кохана виконала хіт “Desert Rose” та потрапила до чарту Billboard

Українська композиторка Вікторія Кохана та саунд продюсер RunStar створили рімейк пісні Стінга “Desert Rose”. За ініціативи Universal Music Group та з дозволу британського автора синглу, рімейк вийшов на музичну арену та швидко підкорив багатомільйонну аудиторію по всьому світу.

Вбачаємо, що Стінг залишився задоволеним. Адже на відміну від оригінального, досить тернистого шляху популярності сингла, рімейк від українських музикантів вибухнув миттєво.

За оригінальною історією у 1999 році після прем’єри пісні, хіт не відразу став хітом. Довелося підключити багаторівневий маркетинг та автомобільну компанію Jaguar, яка надала автівку для зйомок кліпу. Висока щільність брендів у кадрі вплинули магічним чином на аудиторію. І талановито спродюсований сингл був помічений.

Цього разу вистачило таланту та крутого саунду. Вікторія Кохана відзначає можливість попрацювати зі здобутком Стінга як безперечний успіх.

“Великим успіхом було торкнутися творчості такого великого музиканта, і отримати визнання серед шанувальників його музики та просто меломанів з усього світу, – комментує Вікторія Кохана. – Стінг безумовна ікона музики. Я щиро вважаю його одним із найкращих мелодистів 20 століття. Без нього сучасна музика була б неможливою, так само як класична без Моцарта», – додала співачка.

VEVO, Apple Music та чарт Billboard – Вікторія Кохана та шлях успіху

На сьогоднішній день кількість переглядів відео на YouTube каналі RunstarVEVO перевищила 15 мільйонів. І щодня охоплення аудиторії тільки зростають.

Окрім того, вже з перших тижнів рімейк опинився на перших позиціях у Apple Music, внаслідок чого компанія відзначила композицію зіркою. Хіт потрапив до TOP 100 Global Shazam, TOP 1000 TikTok World та TOP 100 ITunes, а також до чарту світового значення Billboard. До речі, кількість прослуховувань у TikTok сягнула 200 млн.

“Я вдячна лейблу та менеджменту за те, що вони доклали максимум зусиль у розкрутці у всьому світі треку, який було створено в Україні. Безумовно, нам, як українським музикантам, було приємно опинитись у світовому чарті Billboard. Для нас це величезна честь та відповідальність”, – розповідає Вікторія Кохана.