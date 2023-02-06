Українка Ястремська виграла кваліфікацію турніру в Абу-Дабі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Abu Dhabi Open, кваліфікація, фінал

Лю – Ястремська – 1:2 (2:6, 6:3, 4:6)

Програвши стартовий гейм, українська тенісистка видала фантастичний відрізок. Вона виграла п'ять геймів поспіль із двома брейками та лише тоді дозволила представниці США взяти подачу. Однак, відразу ж закрила партію на власній.

Другий сет виявився конкурентнішим. Після обміну брейками Лю ще раз виграла гейм на подачі Ястремської та в середині партії оформила стратегічну перевагу (4:2). За такого розвитку подій американка змогла сфокусуватися на власних подачах і довела сет до перемоги.

Консервативно суперниці зіграли у вирішальній партії. І Ястремська, і Лю впевнено набирали очки на своїх подачах і намагалися максимально затягувати розіграші на чужих. Вирішальним став десятий гейм – українка несподівано додала обертів і виграла "під нуль" подачу опонентки.

Основна сітка турніру в Абу-Дабі розпочнеться 6 лютого. Там виступить ще одна українка – Марта Костюк. Також у столиці ОАЕ змагатимуться представниці топ-10 рейтингу WTA Касаткіна, Бенчіч і Рибакіна.