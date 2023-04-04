Українка Ястремська програла на старті турніру в Колумбії

Поразкою у трьох сетах української тенісистки Даяни Ястремської завершився матч першого кола на турніру в колумбійській Боготі проти Кароліни Алвеш із Бразилії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Copa Colsanitas, 1/16 фіналу

Алвеш – Ястремська – 2:1 (4:6, 7:6, 6:2)

Активніше матч розпочала латиноамериканка. З брейком Алвеш повела 2:0, але українка відразу ж відповіла взятою подачею суперниці. Поступово Ястремська захопила ініціативу та змогла здолати опір бразилійки брейком у дев'ятому геймі. Після цього миттєво закрила сет на власній подачі.

Ще запеклішою стала друга партія. Алвеш знову класно стартувала, хоч і програла перший гейм на власній подачі. Та далі бразильська тенісистка набрала 4 пункти поспіль, зокрема оформивши два брейки. Утім, навіть за рахунку 1:4 Ястремська не здалася. Українка відіграла 4 сет-пойнти та зуміла перевести поєдинок у тай-брейк.

Гойдалки були і там. Спершу в лідерах була уродженка Одеси, далі – Алвеш. Зрештою, латиноамериканка зуміла дотиснути Ястремську. Такий підсумок додав бразилійці наснаги і на вирішальний сет.

Алвеш зіграла холоднокровно. Вона знову оформила два брейки – на старті та під завісу партії. На решті відрізку було достатньо якісно зіграти на власних подачах. Із цим завданням представниця Бразилії впоралася і змусила українську тенісистку зачохлити ракетку.